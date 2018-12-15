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В Киеве и области во время Объединительного собора дежурят 800 спасателей

Киев • УНН

 • 10180 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Для обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации во время Объединительного собора в Киеве и области к дежурству привлечены 800 спасателей и более 200 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

В Киеве и области во время Объединительного собора дежурят 800 спасателей

"Для того, чтобы жители и гости столицы безопасно провели это событие, спасатели ГСЧС дежурят в местах проведения религиозных мероприятий. Так, для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в городе Киеве и Киевской области на дежурстве будет находиться более 800 человек личного состава и более 200 единиц техники", - говорится в сообщении.

К дежурству привлечены пешие патрули столичных спасателей. Также в местах проведения религиозных мероприятий размещены автомобильные пожарные посты, а также пункты обогрева, где паломники и верующие могут зайти согреться и выпить горячего чая.

Как сообщал УНН, около 4 тысяч правоохранителей обеспечивают безопасность во время Объединительного собора.

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