У Києві та області під час Об'єднавчого собору чергують 800 рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Для забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації під час Об'єднавчого собору в Києві та області до чергування залучено 800 рятувальників та більше 200 одиниць техніки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"Для того, щоб мешканці та гості столиці безпечно провели цю подію, рятувальники ДСНС чергують у місцях проведення релігійних заходів. Так, для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події у місті Києві та Київській області на чергуванні перебуватиме понад 800 чоловік особового складу та більше 200 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.
До чергування залучені піші патрулі столичних рятувальників. Також у місцях проведення релігійних заходів розміщено автомобільні пожежні пости, а також пункти обігріву, де паломники та віряни можуть зайти зігрітися та випити гарячого чаю.
Як повідомляв УНН, близько 4 тисяч правоохоронців забезпечують безпеку під час Об'єднавчого собору.