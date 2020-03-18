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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103797 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106435 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108393 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107100 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116470 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101640 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105908 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 131671 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130498 просмотра

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В Киеве проверяют подозрение на коронавирус

В Киеве проверяют подозрение на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 16895 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Киеве проверяют одно подозрение на коронавирус. Так, пациент сделал тест в частной клинике, однако пока необходимо заключение специалистов из сертифицированной лаборатории. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире "Украинского радио", передает УНН.

"Ситуация у нас не изменилась за последнее время. Есть подозрения, один человек сделал тесты в частной клинике, и сейчас эти тесты еще раз дополнительно отправлены в лабораторию. Только после 24 часов мы сможем четко сказать, человек инфицирован или нет. Многие частные клиники делают тесты, но мы только опираемся на выводы специалистов, те лаборатории, которые сертифицированы. И сегодня наша ключевая лаборатория должна дать четкий ответ на этот вопрос", - отметил Кличко.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.

Добавим, что сейчас 11 буковинцев ожидают результаты тестов относительно инфицирования коронавирусом, кроме того завтра проверят еще 20 человек, которые под наблюдением врачей и имеют подозрение на возможное инфицирование.

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