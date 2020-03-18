В Киеве проверяют подозрение на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Киеве проверяют одно подозрение на коронавирус. Так, пациент сделал тест в частной клинике, однако пока необходимо заключение специалистов из сертифицированной лаборатории. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире "Украинского радио", передает УНН.
"Ситуация у нас не изменилась за последнее время. Есть подозрения, один человек сделал тесты в частной клинике, и сейчас эти тесты еще раз дополнительно отправлены в лабораторию. Только после 24 часов мы сможем четко сказать, человек инфицирован или нет. Многие частные клиники делают тесты, но мы только опираемся на выводы специалистов, те лаборатории, которые сертифицированы. И сегодня наша ключевая лаборатория должна дать четкий ответ на этот вопрос", - отметил Кличко.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.
Добавим, что сейчас 11 буковинцев ожидают результаты тестов относительно инфицирования коронавирусом, кроме того завтра проверят еще 20 человек, которые под наблюдением врачей и имеют подозрение на возможное инфицирование.