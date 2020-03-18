У Києві перевіряють підозру на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві перевіряють одну підозру на коронавірус. Так, пацієнт зробив тест у приватній клініці, проте наразі необхідний висновок фахівців із сертифікованої лабораторії. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі “Українського радіо”, передає УНН.
"Ситуація у нас не змінилася за останні часи. Є підозри, одна людина зробила тести у приватній клініці, і зараз ці тести ще раз додатково відправлені в лабораторію. Тільки після 24 годин ми зможемо чітко сказати, чи людина інфікована, чи ні. Багато приватних клінік роблять тести, але ми виключно спираємося на висновки фахівців, ті лабораторії, які сертифіковані. І на сьогодні наша ключова лабораторія має дати чітку відповідь на це питання", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.
Додамо, що наразі 11 буковинців очікують результати тестів щодо інфікування коронавірусом, окрім того завтра перевірять ще 20 осіб, які під наглядом лікарів і мають підозру можливого інфікування.