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У Києві перевіряють підозру на коронавірус

У Києві перевіряють підозру на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві перевіряють одну підозру на коронавірус. Так, пацієнт зробив тест у приватній клініці, проте наразі необхідний висновок фахівців із сертифікованої лабораторії. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі “Українського радіо”, передає УНН.

"Ситуація у нас не змінилася за останні часи. Є підозри, одна людина зробила тести у приватній клініці, і зараз ці тести ще раз додатково відправлені в лабораторію. Тільки після 24 годин ми зможемо чітко сказати, чи людина інфікована, чи ні. Багато приватних клінік роблять тести, але ми виключно спираємося на висновки фахівців, ті лабораторії, які сертифіковані. І на сьогодні наша ключова лабораторія має дати чітку відповідь на це питання", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.

Додамо, що наразі 11 буковинців очікують результати тестів щодо інфікування коронавірусом, окрім того завтра перевірять ще 20 осіб, які під наглядом лікарів і мають підозру можливого інфікування. 

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