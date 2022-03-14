В Киеве оккупанты обстреляли завод "Антонов"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киеве оккупанты обстреляли, кроме многоэтажки, еще завод "Антонов". Об этом сообщили в КГГА в Telegram, пишет УНН.
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"В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку и завод "Антонов". На местах взрывов работают пожарные, медики и другие службы", - говорится в сообщении КГГА.
Детали
По предварительным данным, погибли два человека, 7 имеют ранения различной степени тяжести.
С места взрыва в жилом доме эвакуировано около 70 человек.
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