В Киеве оккупанты обстреляли завод "Антонов"

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"В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку и завод "Антонов". На местах взрывов работают пожарные, медики и другие службы", - говорится в сообщении КГГА.

Детали

По предварительным данным, погибли два человека, 7 имеют ранения различной степени тяжести.

С места взрыва в жилом доме эвакуировано около 70 человек.

Ранее

В Киеве на Оболони российские оккупанты попали в многоэтажку.