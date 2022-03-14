У Києві окупанти обстріляли завод "Антонов"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Києві окупанти обстріляли, окрім багатоповерхівки, ще завод "Антонов". Про це повідомили у КМДА у Telegram, пише УНН.
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"У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод "Антонов". На місцях вибухів працюють пожежні, медики та інші служби", - йдеться у повідомленні КМДА.
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За попередніми даними, загинули дві людини, 7 мають поранення різного ступеню важкості.
З місця вибуху в житловому будинку евакуйовано близько 70 осіб.
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