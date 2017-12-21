В Киеве объявят конкурс на обустройство воднолыжного комплекса на Трухановом острове
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. КП "Киевское инвестиционное агентство" в ближайшее время объявит конкурс на привлечение инвестора для обустройства воднолыжного комплекса на территории Труханова острова. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"В ближайшее время будет объявлен инвестиционный конкурс по привлечению инвестора к обустройству воднолыжного комплекса для активного отдыха с объектами спортивно-рекреационного назначения на территории Труханова острова", - говорится в сообщении.
Сейчас готовятся предпроектные предложения и условия для проведения конкурса. Проводятся встречи с потенциальными инвесторами, изучается их заинтересованность в участии в реализации проекта.
Напомним, вчера сообщалось, что депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании утвердили концепцию Устава территориальной общины Киева.