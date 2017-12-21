У Києві оголосять конкурс на облаштування воднолижного комплексу на Трухановому острові
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. КП "Київське інвестиційне агентство" найближчим часом оголосить конкурс на залучення інвестора для облаштування воднолижного комплексу на території Труханового острову. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
"Найближчим часом буде оголошено інвестиційний конкурс із залучення інвестора до облаштування воднолижного комплексу для активного відпочинку з об’єктами спортивно-рекреаційного призначення на території Труханового острова", - йдеться у повідомленні.
Наразі готуються передпроектні пропозиції і умови до проведення конкурсу. Проводяться зустрічі з потенційними інвесторами, вивчається їх зацікавленість щодо участі в реалізації проекту.
Нагадаємо, вчора повідомлялось, що депутати Київської міської ради на пленарному засіданні затвердили концепцію Статуту територіальної громади Києва.