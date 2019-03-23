В Киеве объявили штормовое предупреждение

"В ближайший час и до конца дня 23 марта порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.



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Как сообщал УНН, 25 марта ночью в южных областях, днем в Украине небольшой дождь, на севере Левобережья местами с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, на Закарпатье 0-5 ° тепла; днем 6-11 °, на Закарпатье и Одесской области до 15 °, в восточных областях 2-7 ° тепла. В Карпатах небольшой снег (ночью 24 марта без осадков); температура ночью 0-3 ° мороза, днем 1-4 ° тепла .