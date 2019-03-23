У Києві оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 23 березня пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
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Як повідомляв УНН, 25 березня вночі у південних областях, вдень в Україні невеликий дощ, на півночі Лівобережжя місцями з мокрим снігом. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на Закарпатті 0-5° тепла; вдень 6-11°, на Закарпатті та Одещині до 15°, у східних областях 2-7° тепла. В Карпатах невеликий сніг (вночі 24 березня без опадів); температура вночі 0-3° морозу, вдень 1-4° тепла.