В Киеве ограничили движение по мосту Патона почти на неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве почти на неделю ограничили движение по мосту Патона из-за повреждения аварийного покрытия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевавтодора.
“С 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря проведут аварийно-восстановительные работы”, — говорится в сообщении.
Так, на мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы.
“Работы будут выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение всеми полосами раньше”, — добавляется в сообщении.
Во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега).
Напомним, в новогоднюю ночь киевский фуникулер будет работать круглосуточно.