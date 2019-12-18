В Киеве ограничили движение по мосту Патона почти на неделю

“С 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря проведут аварийно-восстановительные работы”, — говорится в сообщении.

Так, на мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы.

“Работы будут выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение всеми полосами раньше”, — добавляется в сообщении.

Во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега).

Напомним, в новогоднюю ночь киевский фуникулер будет работать круглосуточно.