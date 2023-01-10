В Киеве ограничения по свету могут стать жестче: каких изменений ждать

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"Объемы ограничений сейчас таковы, что свет, наиболее вероятно, будут отключаться в светло-серых зонах графика. Это сложно принять после длительного времени без отключений, но такова наша новая реальность сейчас. Генерация не увеличится, а потребление растет. Но тот самый дефицит становится больше", - написал Коваленко.

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Он также рассказал, как распределяется электроэнергия между потребителями.

"Распределением света на всех пользователей занимаются диспетчеры операторов системы распределения. Им доводят до сведения ограничения, с которыми работает энергосистема в конкретный момент времени. Планируют, как правило, на сутки вперед. Но за ситуацией следят в режиме реального времени", - отметил гендиректор Yasno.

По его словам, первой задачей по обеспечению у диспетчеров является подключение критической инфраструктуры. Эти объекты должны быть заживлены непрерывно, они наиболее приоритетны. Это больницы, пожарные станции, коммунальные предприятия. Обычно они потребляют около 25–30% от общих объемов. Далее следует сбалансированно распределить остальную электроэнергию между бытовыми потребителями и бизнесами. Здесь в ход идут очереди и группы. Обычно между объемами населения и бизнесами есть баланс. Но вот на новогодние праздники население не отключали именно потому, что отключили бизнес. И когда объемы потребления бизнеса и промышленности растут, они имеют такие же пропорциональные ограничения, что и население.

"Потому как говорили в октябре, до конца марта нужно быть готовыми к любым ситуациям", - резюмировал Коваленко.

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