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У Києві обмеження по світлу можуть стати жорсткішими: яких змін чекати

Київ • УНН

 • 555699 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Києві, ймовірно, відключення світла стануть довшими. Як повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook, не виключено, що відключатимуть у світло-сірих зонах графіка, передає УНН.

У Києві обмеження по світлу можуть стати жорсткішими: яких змін чекати

Цитата

"Обсяги обмежень зараз такі, що світло, найбільш імовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка. Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз. Генерація не збільшиться, а споживання росте. То той самий дефіцит стає більшим", - написав Коваленко.

Додамо

Він також розповів, як розподіляється електроенергія між споживачами. 

"Розподілом світла на всіх користувачів займаються диспетчери операторів системи розподілу. Їм доводять до відома обмеження, з якими працює енергосистема в конкретний момент часу. Планують, зазвичай, на добу вперед. Але за ситуацією стежать у режимі реального часу", - зазначив гендиректор Yasno.

За його словами, найпершою задачею із забезпечення у диспетчерів є підключення критичної інфраструктури. Ці об'єкти мають бути заживлені безперервно, вони - найбільш пріоритетні. Це лікарні, пожежки, комунальні підприємства. Зазвичай вони споживають близько 25-30% від загальних обсягів. Далі потрібно збалансовано розподілити решту електроенергії між побутовими споживачами і бізнесами. Тут у хід ідуть черги і групи. Зазвичай між обсягами для населення і бізнесами є баланс. Але от на новорічні свята населення не відключали саме через те, що відключили бізнес. І коли об’єми споживання бізнесу та промисловості зростають, вони мають такі ж пропорційні обмеження, що й населення.

"Тому як говорили в жовтні, до кінця березня треба будти готовими до будь яких ситуацій", - резюмував Коваленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дефіцит електрики зріс, ліміти тепер є і вночі: Укренерго заявило про аварійні відключення

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