В Киеве обезглавили орла, который является частью памятника Данте
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве возле Украинского дома обезглавили орла, который является частью памятника поэту Данте Алигьери. Об этом сообщает корреспондент УНН.
УНН обратился в полицию, чтобы выяснить подробности инцидента.
На вопрос журналиста, поступало ли в полицию сообщение о повреждении памятника, пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко сообщила: "По этому поводу у нас никаких сообщений не было".
На вопрос, будет ли это сообщение проверяться в полиции отметили: "Если у нас будет соответствующее обращение, то будем проверять".
Напомним, в Винницкой области несовершеннолетний вандал повредил почти два десятка памятников.