У Києві обезголовили орла, який є частиною пам’ятника Данте
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві біля Українського дому обезголовили орла, який є частиною пам’ятника поету Данте Аліг'єрі. Про це повідомляє кореспондент УНН.
УНН звернувся до поліції, аби з’ясувати подробиці інциденту.
На запитання журналіста, чи надходило до поліції повідомлення щодо пошкодження пам’ятника, пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві Оксана Тищенко повідомила: “З цього приводу у нас ніяких повідомлень не було”.
На питання, чи буде це повідомлення перевірятися у поліції зазначили: “Якщо у нас буде відповідне звернення, то будемо перевіряти”.
Нагадаємо, на Вінниччині неповнолітній вандал пошкодив майже два десятки пам’ятників.