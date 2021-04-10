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В Киеве нетрезвый мужчина разгуливал с двумя змеями на шее и приставал к прохожим

В Киеве нетрезвый мужчина разгуливал с двумя змеями на шее и приставал к прохожим

Киев  •  УНН

 • 21387 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В пятницу столичные правоохранители задержали мужчину в нетрезвом состоянии, вышел на прогулку с двумя змеями на шее и приставал к прохожим. Об этом сообщает пресс-службу МВД Украины, передает УНН.

Детали

Мужчину с пресмыкающимися на шее заметили на улице Клавдиевской. Он цеплялся к людям и они вызвали полицию.

По информации правоохранителей, то, что животные находились на улице при такой температуре воздуха, негативно повлияло на их здоровье. Змеи вели себя беспокойно, что, скорее всего, заставило мужчину положить их на крышу чужого автомобиля.

Гражданин имел признаки алкогольного опьянения, отказался назвать патрульным свое имя и вел себя очень агрессивно. Откуда у него змеи - также не сказал, потому патрульные мужчину задержали и доставили в райотдел.

Также патрульные связались с организацией UAnиmals, которая занимается правами животных, чтобы они осмотрели змей и помогли найти им временный, оборудованный всем необходимым, приют.

Сообщается, что сейчас пресмыкающиеся находятся в надежном месте и чувствуют себя хорошо. На нарушителя инспекторы составили материалы по ст. 89 (Жестокое обращение с животными) и по ст. 178 (... Появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.

Что было раньше

Как сообщал УНН, ранее спасатели города Днепр помогали женщине, которая обнаружила пресмыкающееся в одной из комнат жилого дома.

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