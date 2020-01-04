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У Дніпрі рятувальники дістали змію з житлового будинку

У Дніпрі рятувальники дістали змію з житлового будинку

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КИЇВ. 4 січня. УНН. У п'ятницю о 15:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вулиці Велика Діївська Новокодацького району міста Дніпро, жінка виявила плазуна в одній з кімнат житлового будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

За вказаною адресою направлено підрозділ аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю до місця події, фахівці ДСНС з’ясували, що плазун заліз в приміщення житлового будинку. Співробітники аварійно-рятувального підрозділу виловили змію та випустили на волю за межами міста.

До робіт залучено 4 людей особового складу та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, змія заповзла на подвір’я в Кропивницькому.

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