У Дніпрі рятувальники дістали змію з житлового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У п'ятницю о 15:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вулиці Велика Діївська Новокодацького району міста Дніпро, жінка виявила плазуна в одній з кімнат житлового будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
За вказаною адресою направлено підрозділ аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю до місця події, фахівці ДСНС з’ясували, що плазун заліз в приміщення житлового будинку. Співробітники аварійно-рятувального підрозділу виловили змію та випустили на волю за межами міста.
До робіт залучено 4 людей особового складу та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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