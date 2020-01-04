В Днепре спасатели получили змею из жилого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В пятницу в 15:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на улице Большая Деевская Новокодацкого района города Днепр, женщина обнаружила пресмыкающееся в одной из комнат жилого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По указанному адресу направлено подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию к месту происшествия, специалисты ГСЧС выяснили, что пресмыкающееся залез в помещение жилого дома. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили змею и выпустили на волю за пределами города.
К работам привлечены 4 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, змея заползла во двор в Кропивницком.