Змія заповзла на подвір’я в Кропивницькому

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 вересня. УНН. Рятувальники вилучили змію з приватного подвiр’я у Кропивницькому.
Про це поiнформували в УДСНС в областi, передає УНН.

До Служби порятунку “101” надiйшло повiдомлення про те, що на подвiр’ї приватного сектора по тупику Київському знаходиться маленький плазун, схожий на змiю, розмiром близько 15 см.

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До мiсця подiї виїхали рятувальники, за допомогою пiдручних засобiв вилучили плазуна з подвiр’я та вiдвезли його до водойми.

Нагадаємо, чоловік на Прикарпатті потрапив у лікарню через укус змії.

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