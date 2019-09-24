Змія заповзла на подвір’я в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 вересня. УНН. Рятувальники вилучили змію з приватного подвiр’я у Кропивницькому.
Про це поiнформували в УДСНС в областi, передає УНН.
До Служби порятунку “101” надiйшло повiдомлення про те, що на подвiр’ї приватного сектора по тупику Київському знаходиться маленький плазун, схожий на змiю, розмiром близько 15 см.
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До мiсця подiї виїхали рятувальники, за допомогою пiдручних засобiв вилучили плазуна з подвiр’я та вiдвезли його до водойми.
Нагадаємо, чоловік на Прикарпатті потрапив у лікарню через укус змії.