Чоловік потрапив до лікарні через укус змії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Житель Тернополя потрапив до лікарні на Прикарпатті через укус змії. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"22 вересня о 18:20 до Яремчанської ЦМЛ госпіталізовано громадянина, 1995 р.н., жителя міста Тернопіль, з діагнозом укус змії першого великого пальця правої кисті", - вказали в підрозділі ОДА.
Як зазначається, стан потерпілого задовільний.
Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що інший чоловік на Прикарпатті також потрапив у лікарню через укус змії.