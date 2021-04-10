У Києві нетверезий чоловік розгулював з двома зміями на шиї та чіплявся до перехожих
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У п’ятницю столичні правоохоронці затримали чоловіка у нетверезому стані, який вийшов на прогулянку з двома зміями на шиї та чіплявся до перехожих. Про це інформує пресслужба МВС України, передає УНН.
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Чоловіка з плазунами на шиї помітили на вулиці Клавдіївській. Він чіплявся до людей і вони викликали поліцію.
За інформацією правоохоронців, те, що тварини перебували на вулиці за такої температури повітря, негативно вплинуло на їхнє здоров'я. Змії поводились неспокійно, що, найімовірніше, і змусило чоловіка покласти їх на дах чужого автомобіля.
Громадянин мав ознаки алкогольного сп'яніння, відмовився назвати патрульним своє ім'я та поводився дуже агресивно. Звідки у нього змії — також не сказав, тому патрульні чоловіка затримали та доставили до райвідділу.
Також патрульні зв'язались із організацією UAnіmals, яка опікується правами тварин, щоб вони оглянули змій та допомогли знайти їм тимчасовий, обладнаний усім необхідним, прихисток.
Повідомляється, що наразі плазуни перебувають у надійному місці й почуваються добре. На порушника інспектори склали матеріали за ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) та за ст. 178 (...Поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, раніше рятувальники міста Дніпро допомагали жінці, яка виявила плазуна в одній з кімнат житлового будинку.