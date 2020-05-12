В Киеве не хватает более 7 тысяч медсестер
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Киеве не хватает более 7 тысяч медсестер, работающих в государственных и коммунальных заведениях. Об этом сообщил журналисту УНН председатель Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.
"По официальным данным Министерства здравоохранения по состоянию на 1 января 2020 года... 35750 медицинских сестер не хватает в Украине, из них 7494 в Киеве", - сказал Кубанский.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов поздравил с Всемирным днем медицинских сестер и братьев, который отмечается 12 мая, и поблагодарил медиков за заботу и преданность.
Как сообщалось, из бюджета столицы на доплаты медикам с 1 апреля до конца года планируется выделить более 984 млн гривен.