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До кінця року з бюджету Києва виділять понад 984 млн грн на доплати медикам – Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. З бюджету столиці на доплати медикам з 1 квітня до кінця року планують виділити понад 984 млн гривень. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

До кінця року з бюджету Києва виділять понад 984 млн грн на доплати медикам – Кличко

"Ще раз нагадаю, що 1 квітня стартувала друга хвиля медичної реформи. За нею медзаклади повинні отримувати фінансування від Національної служби здоров’я, з якою напряму підписали відповідні договори. Це стосується і заробітної плати співробітникам. Цю заробітню плату нараховує держава. Тобто, що за законом - місцева влада більше не фінансує цю статтю видатків закладів. За березень медичні працівники столиці отримали заробітну плату, премії та надбавки ще з бюджету нашого міста, за квітень - вже від Національної служби здоров’я, тому така різниця. Ми розуміємо всю складність ситуації і турбуємося про людей, які працюють у медзакладах столиці. Ми завжди допомагали і будемо допомагати тим, хто рятує наше здоров’я і життя", - зазначив він.

Так, за його словами, Київ віднайшов кошти у бюджеті міста на доплати всім медикам столиці.

"За квітень медпрацівникам нараховано з міського бюджету додаткові виплати, відповідно до відпрацьованого часу. Їх отримають медики комунальних некомерційних підприємств вторинного і третинного рівня надання медичної допомоги. Загалом з 1 квітня і до кінця року з бюджету столиці виділимо на доплати медикам понад 984 мільйона гривень. Для лікарів сума таких нарахувань становить 4 тис. грн, для медсестер – 3 тис. грн, для молодшого медперсоналу – 1 тис. грн. Такі виплати отримають усі медики столиці", - додав Кличко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пообіцяв, що найближчим часом медики, які недоотримали 300% виплат за березень - їх отримають.

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