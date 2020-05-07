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До конца года из бюджета Киева выделят более 984 млн грн на доплаты медикам - Кличко

Киев • УНН

 • 18941 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Из бюджета столицы на доплаты медикам с 1 апреля до конца года планируется выделить более 984 млн гривен. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

До конца года из бюджета Киева выделят более 984 млн грн на доплаты медикам - Кличко

"Еще раз напомню, что с 1 апреля стартовала вторая волна медицинской реформы. За ней медучреждения должны получать финансирование от Национальной службы здоровья, с которой напрямую подписали соответствующие договоры. Это касается и заработной платы сотрудникам. Эту заработную плату насчитывает государство. То есть, что по закону - местные власти больше не финансирует эту статью расходов учреждений. За март медицинские работники столицы получили заработную плату, премии и надбавки еще из бюджета нашего города, за апрель - уже от Национальной службы здоровья, поэтому такая разница. Мы понимаем всю сложность ситуации и заботимся о людях, которые работают в медучреждениях столицы. Мы всегда помогали и будем помогать тем, кто спасает наше здоровье и жизнь", - отметил он.

Так, по его словам, Киев нашел средства в бюджете города на доплаты всем медикам столицы.

"За апрель медработникам начислено из городского бюджета дополнительные выплаты, согласно отработанному времени. Их получат медики коммунальных некоммерческих предприятий вторичного и третичного уровня оказания медицинской помощи. Всего с 1 апреля и до конца года из бюджета столицы выделим на доплаты медикам более 984 млн гривен. Для врачей сумма таких начислений составляет 4 тыс. грн, для медсестер - 3 тыс. грн, для младшего медперсонала - 1 тыс. грн. Такие выплаты получат все медики столицы", - добавил Кличко.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что в ближайшее время медики, которые недополучили 300% выплат за март - их получат.

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