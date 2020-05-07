До конца года из бюджета Киева выделят более 984 млн грн на доплаты медикам - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Из бюджета столицы на доплаты медикам с 1 апреля до конца года планируется выделить более 984 млн гривен. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Еще раз напомню, что с 1 апреля стартовала вторая волна медицинской реформы. За ней медучреждения должны получать финансирование от Национальной службы здоровья, с которой напрямую подписали соответствующие договоры. Это касается и заработной платы сотрудникам. Эту заработную плату насчитывает государство. То есть, что по закону - местные власти больше не финансирует эту статью расходов учреждений. За март медицинские работники столицы получили заработную плату, премии и надбавки еще из бюджета нашего города, за апрель - уже от Национальной службы здоровья, поэтому такая разница. Мы понимаем всю сложность ситуации и заботимся о людях, которые работают в медучреждениях столицы. Мы всегда помогали и будем помогать тем, кто спасает наше здоровье и жизнь", - отметил он.
Так, по его словам, Киев нашел средства в бюджете города на доплаты всем медикам столицы.
"За апрель медработникам начислено из городского бюджета дополнительные выплаты, согласно отработанному времени. Их получат медики коммунальных некоммерческих предприятий вторичного и третичного уровня оказания медицинской помощи. Всего с 1 апреля и до конца года из бюджета столицы выделим на доплаты медикам более 984 млн гривен. Для врачей сумма таких начислений составляет 4 тыс. грн, для медсестер - 3 тыс. грн, для младшего медперсонала - 1 тыс. грн. Такие выплаты получат все медики столицы", - добавил Кличко.
Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что в ближайшее время медики, которые недополучили 300% выплат за март - их получат.