У Києві не вистачає понад 7 тисяч медсестер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Києві не вистачає понад 7 тисяч медсестер, які працюють в державних та комунальних закладах. Про це повідомив журналісту УНН голова Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Сергій Кубанський.
“За офіційними даними Міністерства охорони здоров’я станом на 1 січня 2020 року... 35 750 медичних сестер не вистачає в Україні, з них 7 494 в Києві”, — сказав Кубанський.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов привітав із Всесвітнім днем медичних сестер та братів, який відзначається 12 травня, і подякував медикам за турботу та відданість.
Як повідомлялося, з бюджету столиці на доплати медикам з 1 квітня до кінця року планують виділити понад 984 млн гривень.