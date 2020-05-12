Голова МОЗ привітав з Днем медичних сестер та братів

“Є люди, без яких лікарі ніколи б не впоралися, і це медичні сестри та медичні брати. Ви ті, хто першими зустрічає хворого на порозі лікарні, ті, хто сидить біля ліжка хворого по ночах та першими натискаєте тривожний дзвінок... та зустрічає родину коло реанімації, ті, хто забезпечують не тільки лікування, але й турботу”, — сказав Степанов.

Також він подякував медичним сестрам та братам за любов, відданість та їх великі серця.

"Зі святом вас, бережіть себе!" - додав він.

Нагадаємо, в Україні на COVID-19 захворіло вже 3 114 медиків та 1105 дітей.



