Глава Минздрава поздравил с Днем медицинских сестер и братьев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов поздравил с Всемирным днем медицинских сестер и братьев, который отмечается 12 мая, и поблагодарил медиков за заботу и преданность. Об этом он сказал во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.
"Есть люди, без которых врачи никогда бы не справились, и это медицинские сестры и медицинские братья. Вы те, кто первыми встречает больного на пороге больницы, те, кто сидит у постели больного по ночам и первыми нажимаете тревожный звонок... и встречаете семью около реанимации, те, кто обеспечивают не только лечение, но и заботу", - сказал Степанов.
Также он поблагодарил медицинских сестер и братьев за любовь, преданность и их большие сердца.
"С праздником вас, берегите себя!" - добавил он.
Напомним, в Украине COVID-19 заболело уже 3 114 медиков и 1 105 детей.