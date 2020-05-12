В Україні на COVID-19 захворіло вже 3 114 медиків та 1105 дітей

"За минулу добу захворіло 375 осіб, з них 22 дитини та 88 медичних працівників... Зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому 85 пацієнта одужало. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 16 023 людей, з них 1 105 дітей, а також 3 114 медичних працівників. При цьому загалом одужало 3 373 особи, 425 летальних випадків", — сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже понад 16 тис. випадків COVID-19, з них 425 - летальні.