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В Украине на COVID-19 заболело уже 3114 медиков и 1105 детей

Киев • УНН

 • 14291 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 3114 медиков и 1105 детей. Всего было зафиксировано 16 023 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Украине на COVID-19 заболело уже 3114 медиков и 1105 детей

"За прошедшие сутки заболело 375 человек, из них 22 ребенка и 88 медицинских работников... Зафиксировано 17 летальных случаев. При этом 85 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии в Украине заболело 16023 человека, из них 1105 детей, а также 3114 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 3373 человека, 425 летальных случаев", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине уже более 16 тыс. случаев COVID-19, из них 425 - летальные.

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