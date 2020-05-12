В Украине на COVID-19 заболело уже 3114 медиков и 1105 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 3114 медиков и 1105 детей. Всего было зафиксировано 16 023 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 375 человек, из них 22 ребенка и 88 медицинских работников... Зафиксировано 17 летальных случаев. При этом 85 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии в Украине заболело 16023 человека, из них 1105 детей, а также 3114 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 3373 человека, 425 летальных случаев", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине уже более 16 тыс. случаев COVID-19, из них 425 - летальные.