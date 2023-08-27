В Киеве не советуют купаться на большинстве известных пляжей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Не все пляжи Киева подходят для купания из-за качества воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.
Детали
По результатам проведенных исследований воды водных объектов’Киева Госпродпотребслужба не рекомендует отдыхающим купаться на таких пляжах: «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Троещина», «Черторий», «Галерный», «Вербный» и «Пуща Водица».
Соответствующее решение уже направили в КП «Плесо» и КГГА.
Мониторинг качества воды водных об’объектов проводился 14 и 15 августа в местах массового отдыха населения на водных об’объектах города Киева, где возможен отдых с купанием, пляжах.
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