У Києві в озері мертву жінку виявили за 20 метрів від берега

Цитата

“26 серпня о 15:15 до Служби порятунку 101 від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в озері неподалік вул. Миколи Ушакова, що у Святошинському районі столиці, у воді знаходиться тіло людини”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

ДСНС зазначає, що водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення дістали тіло жінки з води, що знаходилось на поверхні на відстані 20 м від берега та передали його правоохоронним органам, які й будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку.

Нагадаємо

У Миколаєві в акваторії Бузького лиману водолази знайшли тіло 14-річного хлопця, який зник вчора ввечері.





