В Киеве в озере мертвую женщину обнаружили в 20 метрах от берега

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“26 августа в 15:15 в Службу спасения 101 от правоохранителей поступило сообщение о том, что в озере неподалеку ул. Николая Ушакова, что в Святошинском районе столицы, в воде находится тело человека”, - говорится в сообщении.

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ГСЧС отмечает, что водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения достали тело женщины из воды, которое находилось на поверхности на расстоянии 20 м от берега и передали его правоохранительным органам, которые и будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.

Напомним

В Николаеве в акватории Бугского лимана водолазы нашли тело 14-летнего парня, который пропал вчера вечером.





