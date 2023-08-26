Виявили за 30 метрів від берега: у Миколаєві водолази знайшли тіло 14-річного підлітка

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У Миколаєві рятувальники знайшли тіло 14-річного підлітка, який потонув у Бузькому лимані. Хлопчика виявили на відстані 30 метрів від берега. Водолази дістали тіло хлопця з води та доставили на берег.

Зазначається, що підліток зник вчора ввечері, повідомлялось, що він потонув у лимані.

Нагадаємо

Також вчора, 25 серпня, у ставку поблизу одного із селищ Запорізької області загинув 20-річний хлопець. За даними служби порятунку, хлопець стрибнув зі скелі у воду та зник з поля зору друзів. Водолази виявили тіло хлопця на дні водойми.