Виявили за 30 метрів від берега: у Миколаєві водолази знайшли тіло 14-річного підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Миколаєві в акваторії Бузького лиману водолази знайшли тіло 14-річного хлопця, який зник вчора ввечері, передає УНН із посиланням на МВС.
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У Миколаєві рятувальники знайшли тіло 14-річного підлітка, який потонув у Бузькому лимані. Хлопчика виявили на відстані 30 метрів від берега. Водолази дістали тіло хлопця з води та доставили на берег.
Зазначається, що підліток зник вчора ввечері, повідомлялось, що він потонув у лимані.
Нагадаємо
Також вчора, 25 серпня, у ставку поблизу одного із селищ Запорізької області загинув 20-річний хлопець. За даними служби порятунку, хлопець стрибнув зі скелі у воду та зник з поля зору друзів. Водолази виявили тіло хлопця на дні водойми.