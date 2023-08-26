Обнаружили в 30 метрах от берега: в Николаеве водолазы нашли тело 14-летнего подростка

Детали

В Николаеве спасатели нашли тело 14-летнего подростка, который утонул в Бугском лимане. Мальчика обнаружили на расстоянии 30 метров от берега. Водолазы достали тело парня из воды и доставили на берег.

Отмечается, что подросток исчез вчера вечером, сообщалось, что он утонул в лимане.

Напомним

Также вчера, 25 августа, в пруду вблизи одного из поселков Запорожской области погиб 20-летний парень. По данным службы спасения, парень прыгнул со скалы в воду и исчез из поля зрения друзей. Водолазы обнаружили тело парня на дне водоема.