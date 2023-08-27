У Києві не радять купатись на більшості відомих пляжів

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За результатами проведених досліджень води водних об’єктів Києва Держпродспоживслужба не рекомендує відпочивальникам купатись на таких пляжах: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Троєщина», «Чорторий», «Галерний», «Вербний» та «Пуща Водиця».

Відповідне рішення уже направили до КП «Плесо» та КМДА.

Моніторинг якості води водних об’єктів проводився 14 та 15 серпня в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах міста Києва, де можливий відпочинок із купанням, пляжах.

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