В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В первый день нового года, 1 января, в Киеве родилось 42 ребенка. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
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"За 1 января 2021 года в Киеве родилось 42 ребенка, из них 17 мальчиков и 25 девочек", - сказала Вишневская.
Напомним, за 1 января 2020 года в Киеве родилось 59 детей.
Как сообщалось, Зеленский рассказал, каким был 2020 год и о "героях среди нас".