Зеленський розповів, яким був 2020 рік та розповів про “героїв серед нас”

“Тож який був цей рік? У ньому були сльози від болю і сльози від гордості. Було те, за що нам соромно і те, чим ми пишаємося. Те, що хочеться забути. І те, чого ніколи не забудемо. І були ті, з ким ми стали ще більшими друзями. Ті, з ким стали стратегічними партнерами. Ті, з ким нас намагалися посварити, але не вдалося. Ті, хто підтримував Україну завжди і продовжує це робити”, — наголосив глава держави.

Відзначимо, що всі слова Зеленського супроводжувалися кадрами з подій 2020 року.

Також Зеленський розповів про “героїв серед нас” — лікарів.

“Навесні ми почали всі хворіти. Виявилося, що в лікарнях та аптеках багато чого немає. Чому? Просто дехто втратив нюх, ще задовго до ковіду. І от всі ми були як у фільмах, коли здається, що врятувати можуть тільки супергерої. Дорослі не вірять у їх існування. Але цьогоріч, як і в 2014, ми знову переконалися — супергерої існують. І до наших військових доєдналися наші медики. Наші суперлікарі. Суперлаборанти. Суперводії швидкої. Суперпілоти. Суперприкордонники. Суперучителі. Наші суперпожежники та суперрятувальники. І ми точно не маємо іншого варіанту, аніж бути супер-Україною”, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Зеленський привітав українців з Новим роком.