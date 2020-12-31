Зеленский рассказал, каким был 2020 и рассказал о "героях среди нас"

"Так какой был этот год? В нем были слезы от боли и слезы от гордости. Было то, за что нам стыдно и то, чем мы гордимся. То, что хочется забыть. И то, чего никогда не забудем. И были те, с кем мы стали еще большими друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас пытались поссорить, но не удалось. Те, кто поддерживал Украину всегда и продолжает это делать ", - подчеркнул глава государства.

Отметим, что все слова Зеленского сопровождались кадрами из событий 2020 года.

Также Зеленский рассказал о "героях среди нас" - врачей.

"Весной мы начали все болеть. Оказалось, что в больницах и аптеках много чего нет. Почему? Просто некоторые потерял обоняние, еще задолго до ковиду. И вот все мы были как в фильмах, когда кажется, что спасти могут только супергерои. Взрослые не верят в их существование. Но в этом году, как и в 2014, мы еще раз убедились - супергерои существуют. И до наших военных присоединились наши медики. Наши суперликари. Суперлаборанты. Суперводии скорой. Суперпилота. Суперприкордонникы. Суперучители. Наши суперпожежникы и суперрятувальникы. И мы точно нет другого варианта, чем быть супер-Украина ", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сообщал, что Зеленский поздравил украинский с Новым годом.

https://fb.watch/2K1r0Bzd62/