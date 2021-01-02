У Києві назвали кількість новонароджених у Новий рік

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"За 1 січня 2021 року в Києві народилося 42 дитини, з них 17 хлопчиків та 25 дівчаток", — сказала Вишневська.

Нагадаємо, за 1 січня 2020 року в Києві народилося 59 дітей.

Як повідомлялося, Зеленський розповів, яким був 2020 рік та про "героїв серед нас".