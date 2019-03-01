В Киеве напали на певицу Злату Огневич
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В ночь на 1 марта на певицу Злату Огневич возле ее дома напал неизвестный. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.
По словам певицы, в момент нападения рядом с ней находился водитель, который смог ее защитить и вызвал полицию. Во время задержания нападающий заявил, что не отстанет от певицы и никто ей не поможет. После происшествия Огневич сделала публичное заявление в соцсети, чтобы мужчина оставил ее в покое и прекратил преследовать.
"Что будет дальше, я не знаю, поскольку этому человеку известен мой адрес и как защитить себя - я не знаю", - отметила Огневич.
Также певица сообщила, что собирается пойти на курсы самообороны.
"Вот что хочу сказать. Угрозы звучат давно и не только от этого человека. В нашей стране пока нет механизма, как можно себя защитить в таких случаях. Единственный совет, который мне дал юрист, - это пойти на курсы самообороны. Вот этим и займусь", - написала Огневич.
Как сообщал УНН, в конце декабря в Киеве напали на певца DZIDZIO.