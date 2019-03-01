В Киеве напали на певицу Злату Огневич

По словам певицы, в момент нападения рядом с ней находился водитель, который смог ее защитить и вызвал полицию. Во время задержания нападающий заявил, что не отстанет от певицы и никто ей не поможет. После происшествия Огневич сделала публичное заявление в соцсети, чтобы мужчина оставил ее в покое и прекратил преследовать.

"Что будет дальше, я не знаю, поскольку этому человеку известен мой адрес и как защитить себя - я не знаю", - отметила Огневич.

Также певица сообщила, что собирается пойти на курсы самообороны.

"Вот что хочу сказать. Угрозы звучат давно и не только от этого человека. В нашей стране пока нет механизма, как можно себя защитить в таких случаях. Единственный совет, который мне дал юрист, - это пойти на курсы самообороны. Вот этим и займусь", - написала Огневич.

Как сообщал УНН, в конце декабря в Киеве напали на певца DZIDZIO.