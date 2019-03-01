В Киеве напали на певицу Злату Огневич

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 24173 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 46114 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120712 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123341 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124655 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122592 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154986 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141288 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145191 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киеве напали на певицу Злату Огневич

В Киеве напали на певицу Злату Огневич

Киев  •  УНН

 • 16928 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В ночь на 1 марта на певицу Злату Огневич возле ее дома напал неизвестный. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.

По словам певицы, в момент нападения рядом с ней находился водитель, который смог ее защитить и вызвал полицию. Во время задержания нападающий заявил, что не отстанет от певицы и никто ей не поможет. После происшествия Огневич сделала публичное заявление в соцсети, чтобы мужчина оставил ее в покое и прекратил преследовать.

"Что будет дальше, я не знаю, поскольку этому человеку известен мой адрес и как защитить себя - я не знаю", - отметила Огневич.

Также певица сообщила, что собирается пойти на курсы самообороны.

"Вот что хочу сказать. Угрозы звучат давно и не только от этого человека. В нашей стране пока нет механизма, как можно себя защитить в таких случаях. Единственный совет, который мне дал юрист, - это пойти на курсы самообороны. Вот этим и займусь", - написала Огневич.

Как сообщал УНН, в конце декабря в Киеве напали на певца DZIDZIO.

Украинские Национальные Новости

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