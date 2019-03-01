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У Києві напали на співачку Злату Огнєвіч

У Києві напали на співачку Злату Огнєвіч

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. У ніч на 1 березня на співачку Злату Огнєвіч біля її будинку напав невідомий. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Instagram, передає УНН.

За словами співачки, в момент нападу поруч з нею знаходився водій, який зміг її захистити і викликав правоохоронців. Під час затримання нападник заявив, що не відчепиться від співачки і ніхто їй не допоможе. Після події Огнєвіч зробила публічну заяву у соцмережі, щоб чоловік залишив її у спокої і припинив переслідувати.

"Що буде далі, я не знаю, оскільки цій людині відома моя адреса і як захистити себе – я не знаю", - зазначила Огнєвіч.

Також співачка повідомила, що збирається піти на курси самооборони.

"Ось що хочу сказати. Погрози звучать давно і не тільки від цієї людини. У нашій країні поки немає механізму, як можна себе захистити в таких випадках. Єдина порада, яку мені дав юрист, - це піти на курси самооборони. Ось цим і займуся", - написала Огнєвіч.

Як повідомляв УНН, наприкінці грудня у Києві напали на співака DZIDZIO. 

Українські Національні Новини

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