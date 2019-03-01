У Києві напали на співачку Злату Огнєвіч

За словами співачки, в момент нападу поруч з нею знаходився водій, який зміг її захистити і викликав правоохоронців. Під час затримання нападник заявив, що не відчепиться від співачки і ніхто їй не допоможе. Після події Огнєвіч зробила публічну заяву у соцмережі, щоб чоловік залишив її у спокої і припинив переслідувати.

"Що буде далі, я не знаю, оскільки цій людині відома моя адреса і як захистити себе – я не знаю", - зазначила Огнєвіч.

Також співачка повідомила, що збирається піти на курси самооборони.

"Ось що хочу сказати. Погрози звучать давно і не тільки від цієї людини. У нашій країні поки немає механізму, як можна себе захистити в таких випадках. Єдина порада, яку мені дав юрист, - це піти на курси самооборони. Ось цим і займуся", - написала Огнєвіч.

Як повідомляв УНН, наприкінці грудня у Києві напали на співака DZIDZIO.