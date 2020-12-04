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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 20548 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 35272 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 53874 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 77766 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106208 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 110677 просмотра

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В Киеве "ковидом" болеют 1060 педагогов и около 1400 школьников

В Киеве "ковидом" болеют 1060 педагогов и около 1400 школьников

Киев  •  УНН

 • 13962 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 болеют 1060 педагогов и около 1400 школьников. Всего на дистанционное обучение переведено 1171 класс. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ. На дистанционное обучение перевели 1171 класс в 287 школах. Всего больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) школьников в нашем городе почти 1400 и также болеют более 1000 педагогов. Если точно - 1060 педагогов болеют. Из-за выявления случаев вируса временно закрыты 203 группы в 151 саду. 9 садов полностью закрыты на карантин", - сообщил Кличко.

Он отметил, что наполненность детей в детских садах сегодня составляет более 50%.

Напомним, в Киеве обнаружили около 1400 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего в Украине уже 787 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 15 131.

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