В Киеве "ковидом" болеют 1060 педагогов и около 1400 школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 болеют 1060 педагогов и около 1400 школьников. Всего на дистанционное обучение переведено 1171 класс. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ. На дистанционное обучение перевели 1171 класс в 287 школах. Всего больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) школьников в нашем городе почти 1400 и также болеют более 1000 педагогов. Если точно - 1060 педагогов болеют. Из-за выявления случаев вируса временно закрыты 203 группы в 151 саду. 9 садов полностью закрыты на карантин", - сообщил Кличко.
Он отметил, что наполненность детей в детских садах сегодня составляет более 50%.
Напомним, в Киеве обнаружили около 1400 новых случаев заболевания COVID-19.
Всего в Украине уже 787 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 15 131.