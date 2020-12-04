У Києві на "ковід" хворіють 1060 педагогів та близько 1400 школярів

"На сьогодні у місті зачинені на карантин 5 шкіл. На дистанційне навчання перевели 1171 клас у 287 школах. Всього хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 — ред.) школярів у нашому місті майже 1400 і також хворіють понад 1000 педагогів. Якщо чітко - 1060 педагогів хворіють. Через виявлення випадків вірусу тимчасово закрито 203 групи у 151 садочку. 9 садків повністю зачинені на карантин", — повідомив Кличко.

Він зазначив, що наповненість дітей у дитячих садках сьогодні становить понад 50%.

Нагадаємо, у Києві виявили близько 1400 нових випадків захворювання на COVID-19.

Всього в Україні вже 787 тис. випадків COVID-19, за добу - 15 131.