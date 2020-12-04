У Києві виявили близько 1400 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. За минулу добу у Києві виявили 1374 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“У Києві за минулу добу виявили 1374 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 — ред.). 26 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 1395 летальних випадків від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 76 тис. 750”, — повідомив Віталій Кличко.
Він зазначив, що серед тих, хто захворів:
— 794 жінки (від 18 до 92 років);
— 498 чоловіків (від 18 до 85 років);
— 33 дівчинки (від 1 до 17 років);
— 49 хлопчиків (від 4 місяців до 16 років).
“Захворіли зокрема і 78 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів. Інші, хто захворіли, зараз знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 310 людей. Усього коронавірус подолали 24585 мешканці нашого міста”, — заявив міський голова Києва.
За його словами, найбільше випадків захворювань виявили: у Дніпровському районі — 219, у Солом’янському районі — 213, Голосіївському — 156.
Нагадаємо, в Україні вже 787 тис. випадків COVID-19, за добу — 15 131.
Також нагадаємо, київські лікарні для хворих на COVID-19 заповнені на близько 53%.