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Київські лікарні для хворих на COVID-19 заповнені на близько 53% - Кличко

Київські лікарні для хворих на COVID-19 заповнені на близько 53% - Кличко

Київ • УНН

 • 13394 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва для хворих на COVID-19 становить майже 53%. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

“Загалом в стаціонарах, медзакладах нашого міста лікуються сьогодні 2145 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 941 пацієнт перебуває у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1399 людей. Під апаратами штучної вентиляції легень знаходиться 38 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва майже 53%. Збільшується, на жаль, і кількість хворих серед медичного персоналу. Інфікуються вони переважно на роботі, бо медики сьогодні знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусом і рятують життя і здоров’я людей. А киян, що потребують медичної допомоги, у нас стає з кожним днем все більше”, - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що за час пандемії в Києві захворіло 3072 медичних працівника. 6 із них померли, 52 лікуються в стаціонарах.

“Зазначу, що в столиці є випадки і повторного захворювання на коронавірус (коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) серед медичних працівників. Кілька медиків підхопили коронавірус вдруге”, - додав мер.

Нагадаємо, в Україні вже 758 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 141.

Також нагадаємо, з квітня в Україні звільнилось понад 5 тис. лікарів.

Українські Національні Новини

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