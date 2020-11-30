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З квітня в Україні звільнилось понад 5 тис. лікарів - НСЗУ

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. З квітня поточного року в Україні звільнилось понад 5 тис. лікарів спеціалізованої ланки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НСЗУ.

“За даними електронної системи охорони здоров’я, з квітня цього року звільнилось трохи більше 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки. Також система зареєструвала понад тисячу нових фахівців. Трансформація системи виявила прогалини на медичному ринку праці і створила попит на нові спеціальності”, — йдеться у повідомленні.

Також вказано, що з 1 квітня в Україні змінився принцип фінансування для закладів спеціалізованої медичної допомоги, лікарні уклали договори з НСЗУ і почали працювати за Програмою медичних гарантій. При цьому, аби конкурувати за пацієнта, лікарні отримали свободу управлінських рішень. За період з квітня по вересень середньомісячні витрати на оплату праці до відрахування податків у медзакладах становили 23,5 тис. грн для керівників закладів, близько 9 тис. грн для лікарів, 7,5 тис. грн для середнього медперсоналу і 6,1 тис. грн для молодшого.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з регіонами пригрозив “кадровими рішеннями” в областях, де не підняли зарплати лікарям.

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