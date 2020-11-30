С апреля в Украине освободилось более 5 тыс. врачей - НСЗУ

“По данным электронной системы здравоохранения, с апреля этого года уволилось немного больше 5 тысяч врачей специализированного звена. Также система зарегистрировала более тысячи новых специалистов. Трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности”, — говорится в сообщении.

Также указано, что с 1 апреля в Украине изменился принцип финансирования для учреждений специализированной медицинской помощи, больницы заключили договоры с НСЗУ и начали работать по Программе медицинских гарантий. При этом, чтобы конкурировать за пациента, больницы получили свободу управленческих решений. За период с апреля по сентябрь среднемесячные расходы на оплату труда до вычета налогов в медучреждениях составляли 23,5 тыс. грн для руководителей учреждений, около 9 тыс. грн для врачей, 7,5 тыс. грн для среднего медперсонала и 6,1 тыс. грн для младшего.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с регионами пригрозил “кадровыми решениями” в областях, где не подняли зарплаты врачам.