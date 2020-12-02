Киевские больницы для больных COVID-19 заполнены на около 53% - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева для больных COVID-19 составляет около 53%. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Всего в стационарах, медучреждениях нашего города лечатся сегодня 2145 больных коронавирусом. Из них 22 ребенка. 941 пациент находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1399 человек. Под аппаратами искусственной вентиляции легких находится 38 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева почти 53%. Увеличивается, к сожалению, и количество больных среди медицинского персонала. Инфицируются они преимущественно на работе, потому что медики сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусом и спасают жизни и здоровье людей. А киевлян, нуждающихся в медицинской помощи, у нас становится с каждым днем все больше", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что за время пандемии в Киеве заболело 3072 медицинских работника. 6 из них умерли, 52 лечатся в стационарах.
"Отмечу, что в столице есть случаи и повторного заболевания коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) Среди медицинских работников. Несколько медиков подхватили коронавирус во второй раз", - добавил мэр.
Напомним, в Украине уже 758 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 141 .
Также напомним, с апреля в Украине уволилось более 5 тыс. врачей.