В Киеве обнаружили около 1400 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве обнаружили 1374 новых случая заболевания коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1374 больных коронавирусом (на коронавирусную болезнь COVID-19 — ред.). 26 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1395 летальных случаев от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 76 тыс. 750”, — сообщил Виталий Кличко.
Он отметил, что среди заболевших:
— 794 женщины (от 18 до 92 лет);
— 498 мужчин (от 18 до 85 лет);
— 33 девочки (от 1 до 17 лет);
— 49 мальчиков (от 4 месяцев до 16 лет).
“Заболели в том числе и 78 медиков. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие заболевшие сейчас находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 310 человек. Всего коронавирус преодолели 24 585 жители нашего города”, — заявил мэр Киева.
По его словам, больше всего случаев заболеваний обнаружили: в Днепровском районе — 219, в Соломенском районе — 213, Голосеевском — 156.
Напомним, в Украине уже 787 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 15 131.
Также напомним, киевские больницы для больных COVID-19 заполнены на около 53%.