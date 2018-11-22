В Киеве на детской площадке обнаружили тело неизвестного
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня, ночью, в Днепровском районе столицы прохожие обнаружили на детской площадке тело неизвестного мужчины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
"На месте происшествия правоохранители обнаружили тело неизвестного мужчины без видимых признаков смерти. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти", - рассказали в полиции.
Как рассказали правоохранители, около 1:00 к ним поступило сообщение о том, что в Днепровском районе, на детской площадке, которая находится по улице Бойченко, найдено труп.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (убийство) УК.
Как сообщал УНН, в киевском ТРЦ нашли труп
Как сообщал УНН, 29 октября Кривом Роге правоохранители нашли тела пятерых человек на территории частного дома. Полиция задержала гражданина России и его сообщников по подозрению в убийстве.
Как ранее информировал УНН, в Суворовском районе Одессы обнаружили тела отца и несовершеннолетней дочери без признаков насильственной смерти. Как сообщили правоохранители, к ним поступило сообщение врачей о том, что в одном из частных домов Суворовского района было обнаружено тело 29-летнего мужчины и его 8-летней дочери.